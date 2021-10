Verwaister Berggorilla - Ndakasi stirbt in den Armen ihres Pflegers – nach 14 Jahren Freundschaft

Gemäss der Website des Nationalparks verstarb Ndakasi am 26. September.

Ihre verspielte Art habe gezeigt, wie sehr wir uns in Tieren wiederfinden, schreibt der Nationalpark.

Erinnerst du dich noch an Andre Bauma? Der Ranger, der im Virunga-Nationalpark in der Demokratischen Republik Kongo arbeitet, stellte 2019 ein Selfie ins Internet, das ihn weltberühmt machte. Das Foto zeigte ihn mit den Berggorillas Ndakasi und Ndeze, die mit herausgestreckten Bäuchen hinter Bauma stehen.

Nun gibt es eine traurige Nachricht: Ndakasi ist im Beisein von Bauma gestorben. «Mit tiefer Trauer gibt Virunga den Tod des geliebten verwaisten Berggorillas Ndakasi bekannt», schreibt der Nationalpark auf Twitter. Gemäss der Website des Nationalparks verstarb Ndakasi am 26. September nach langer Krankheit, in der sich ihr Zustand rapide verschlechterte in den Armen ihres Pflegers Andre Bauma.