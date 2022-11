Mafia-Jäger warnt, ‘Ndrangheta breitet sich in der Schweiz aus

Mafia-Jäger warnt : ‘Ndrangheta braucht die Schweiz als Basis für ihre Verbrechen

Seit vergangenem Sommer hat Staatsanwalt Giovanni Melillo sein Amt als oberster Staatsanwalt im Kampf gegen die Mafia inne – und seine erste Auslandsreise führte den 61-Jährigen aus dem süditalienischen Foggia in die Schweiz, wo er sich mit seinem Amtskollegen Stefan Blättler von der Bundesanwaltschaft traf. Dies berichtet die «Tagesschau» von SRF. Ziel des Gipfeltreffens ist es, dass die beiden Länder künftig bei der Bekämpfung des organisierten Verbrechens enger zusammenarbeiten, die Schweiz in ihrer Rolle aktiver wird und mehr eigene Verfahren anstrengt. Das Treffen wurde aus Sicherheitsgründen geheim gehalten. Künftig sollen solche Treffen mindestens zweimal jährlich stattfinden.

Dies hat gute Gründe: Laut Kennern nutzen Mafia-Organisationen zunehmend die Schweiz als Basis für ihre illegalen Aktivitäten. «Besonders beunruhigend ist die Präsenz der ’Ndrangheta in der Schweiz», sagte Melillo. Es gebe in der Schweiz wohnhafte Mitglieder, die von hier aus gewaltsame Einschüchterungsaktionen in der Lombardei, im Piemont oder in Venetien durchführten. Die Präsenz der Organisation in der Schweiz sei ein «klar strategischer Entscheid» – laut italienischen Medien gilt das Land mittlerweile als wichtigster Rückzugsort der Mafia.