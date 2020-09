Neue Corona-Studie : Neandertaler-Gene erhöhen Risiko für schweren Corona-Verlauf

In Europa hat jeder sechste Mensch Gene vom Neandertaler - unserem ausgestorbenen Verwandten. Nun kam eine Studie zum Schluss, dass sich diese Steinzeit-Gene negativ auf den Corona-Krankheitsverlauf auswirken können.

Menschen erbten Genvariante von Neandertalern

«Es hat sich herausgestellt, dass moderne Menschen diese Genvariante von den Neandertalern geerbt haben, als sie sich vor etwa 60'000 Jahren miteinander vermischten», sagte Zeberg, der auch am Karolinska-Institut in Stockholm forscht.

Südasiaten tragen Genvariante besonders häufig

Es gebe erhebliche Unterschiede hinsichtlich der regionalen Verbreitung dieser genetischen Variante, erläuterte das Forscherduo weiter. Besonders häufig findet sie sich demnach bei Menschen in Südasien, wo etwa die Hälfte der Bevölkerung sie im Genom trage, in Bangladesch sogar 63 Prozent. In Europa habe etwa einer von sechs Menschen (rund 16 Prozent) sie geerbt – in Afrika und Ostasien komme die Variante hingegen so gut wie gar nicht vor.