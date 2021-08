Neue Beweise : Neandertaler verfügten über künstlerisches Talent

Forscher finden Hinweise für künstlerisches Wirken der Neandertaler. In einer Höhle in Südspanien sollen Beweise dafür gefunden worden sein.

Die Bemalung von Stalagmiten in einer Höhle in Südspanien soll eindeutig von den Verwandten des modernen Menschen stammen.

Forscher haben einen weiteren Beleg dafür gefunden, dass die Neandertaler entgegen einer langen Zeit gängigen Annahme durchaus über künstlerisches Talent verfügten. Ein am Montag in der US-Fachzeitschrift «PNAS» erschienener Artikel schreibt die Bemalung von Stalagmiten in einer Höhle in Südspanien eindeutig den Verwandten des modernen Menschen zu.