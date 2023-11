Neapel: Ausbruch von Supervulkan könnte «in Wochen» bevorstehen

Für die Anwohnerinnen und Anwohner der roten Zone in der süditalienischen Hafenstadt Pozzuoli, die sich in unmittelbarer Nähe von Neapel befindet, sind erholsame Nächte zuletzt eine Seltenheit geworden. Immer wieder bebt bei den Phlegräischen Feldern die Erde. Meist fallen die Erschütterungen schwach aus, ab und an sorgt der Supervulkan Campi Flegrei aber auch für deutlich spürbare Beben.