1 / 3 Ein Traum von einem Bild: So sah es am 31. Oktober gegen 15.45 Uhr auf dem Vierwaldstättersee aus. Leser-Reporter M. J. Eine dichte Nebelschicht hatte begonnen, sich vom Ufer her aufzulösen und war nur noch auf der Seemitte verbreitet. Leser-Reporter M. J. Das lässt diese scharfe Kanten auf dem Bild erkennen. Das Phänomen ist nicht selten – die Aufnahmen vom Dunst unter dem blauen Himmel schon. Leser-Reporter M. J.

Leser -Reporter M . J. aus Luzern war am Samstag zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort: Der Leser machte drei sehr eindrückliche Bilder auf dem Vierwaldstättersee. Auf den Aufnahmen ist eine recht dichte, aber sehr tief stehende Nebelschicht über den See zu sehen.

Meteorologe Michael Krucker von Meteonews klärt auf: « Bis zur Mittagszeit lag noch Nebel über den ganzen See. Am frühen Nachmittag zog sich d ieser d ann langsam vom Ufer her bis zur Seemitte zurück. Das erg ab diese scharfe Kante, die auf dem Bild zu erkennen ist. »

Leser M. J. befand sich gegen 15.45 Uhr in der Nähe der Luzerner Parks Ufschötti, als er den Dunst über den See beobachtete. Eine Viertelstunde später sei das Spektakel vorbei gewesen, wie er 20 Minuten schildert.