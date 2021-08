Zürich Kreis 4 : Neben der Bar brennt eine Küche – Gäste trinken weiter

An der Zürcher Langstrasse kam es am Freitagabend im Gebäude neben einer Bar zu einem Küchenbrand. Zwei Personen wurden auf Rauchvergiftungen untersucht.

Am Freitagabend kam es an der Zürcher Langstrasse zu einem Küchenbrand in einer Wohnung.

Die Feuerwehr rückte am Freitagabend an die Langstrasse aus.

Die Feuerwehr musste am Freitagabend an die Langstrasse ausrücken. Grund war ein Küchenbrand in einer Wohnung. Der Mediensprecher von Schutz & Rettung gab auf Anfrage an, dass der Brand kleiner als erwartet war und schnell gelöscht werden konnte.