Pratteln: Kirche voller Rauchschwaden, E-Bike erlitt Totalschaden

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Akku des E-Bikes, das an der Reformierten Kirche in Pratteln abgestellt war, bereits in Vollbrand.

Der Brand konnte rasch eingedämmt werden. Trotzdem kam es in den Räumlichkeiten der Kirche zu einer hohen Rauchkonzentration – diese konnte in der Folge mittels Grosslüfter weitgehend aufgelöst werden.

In der Baselbieter Gemeinde Pratteln geriet in der Nacht auf Dienstag ein Akku eines E-Bikes in Brand. Dieses war im Innenhof der Reformierten Kirche an der Schauenburgerstrasse abgestellt. Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, sei die entsprechende Meldung um 1.32 Uhr bei der Einsatzleitzentrale eingegangen.