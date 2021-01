Am Wochenende verstarben in der Schweiz drei Skifahrer, die ausserhalb des markierten Bereichs unterwegs waren.

Am Wochenende verstarben in der Schweiz drei Skifahrer, die ausserhalb des markierten Bereichs unterwegs waren. Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) hatte zuvor vor einem sehr gefährlichen Tag gewarnt – auch unter der Waldgrenze, da die «Verbindung von Neu- und Altschnee hundsmiserabel» sei.

«In der Nähe von Skiliften sind schnell auch unerfahrene Leute neben der Piste»

«Wenn ich einen Hang vor mir habe, in dem es noch keine Spuren hat, ist das schon ein besonderes Gefühl», schwärmt der Freerider. «Es ist ein ganz anderes Fahrgefühl als auf der Piste. Man ist auf einem weichen Untergrund und es fühlt sich an, wie eine Welle zu surfen.» Und natürlich hole er sich im Tiefschnee auch eine Portion Adrenalin.

Auch wenn in einem Skigebiet Lawinensprengungen durchgeführt wurden, dürfe man nicht annehmen, dass jeder Hang sicher ist, erklärt D. «Wenn man am Hang steht und sieht, es könnte gefährlich werden, muss man auch mal Nein sagen können. Egal wie einladend der Schnee aussieht.» Das Risiko sei aber nicht jedem bewusst. D.: «Wenn man in der Nähe des Skilifts eine frische Spur in den Tiefschnee fährt, geht es schnell und es sind auch unerfahrene Leute neben der Piste.»