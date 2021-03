Corona bodigt Open-Airs : Neben Greenfield sind auch sechs deutsche Open-Airs abgesagt

Kein Billy Talent in Interlaken, kein Green Day am Rock am Ring. Es hätte der Sommer des Wiedersehens sein können, doch daraus wird vorerst nichts.

Die Hiobsbotschaft kam heute morgen: Das Greenfield-Festival, das den Open-Air-Reigen in der Schweiz eröffnet hätte, musste abgesagt werden. Auch in Deutschland werden diesen Frühsommer keine Bühnen aufgestellt. Die Festivals Rock am Ring am Nürburgring, Rock im Park in Nürnberg, Deichbrand und Hurricane in Niedersachsen, Southside in Neuhausen ob Eck in Baden-Württemberg sowie SonneMondSterne in Thüringen fallen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Dies teilte das Veranstalter-Netzwerk Eventim Live am Mittwoch in Hamburg mit.