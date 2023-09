Schweiz: Jährlich 32'000 Spital-Behandlungen wegen Medikamenten

Eine aktuelle Studie ergab allerdings, dass nur die wenigsten Fälle wirklich bei der zuständigen Institution, in diesem Fall Swissmedic, gemeldet werden.

Trotz Meldepflicht werden die Fälle oft nicht an die zuständige Behörde Swissmedic rapportiert.

Teils sind die Nebenwirkungen so schlimm, dass die Patienten im Spital behandelt werden müssen. In der Schweiz war das im Zeitraum von 2012 bis 2019 bei 256’550 Menschen der Fall.

Risiken und Nebenwirkungen können bei jedem Medikament auftreten – häufig sind diese aber relativ harmlos. Allerdings gibt es auch Fälle, bei denen die Nebenwirkungen so schlimm sind, dass Patienten damit im Spital behandelt werden müssen, teils sogar daran sterben. Eine Studie der Universitäten Luzern und Zürich sowie des Universitätsspitals Zürich und Swissmedic ergab, dass es in der Schweiz im Durchschnitt rund 32’000 Hospitalisierungen jährlich gibt, die auf unerwünschte Nebenwirkungen von Medikamenten zurückgehen. Ein zweites Ergebnis der Studie: Nur die wenigsten davon werden gemeldet , obwohl dies Pflicht wäre. Untersucht wurde der Zeitraum zwischen 2012 und 2019.

Die häufigsten dabei festgestellten Nebenwirkungen betrafen das Verdauungssystem – hier kam es zum Beispiel zu Magen-Darm-Entzündungen. Aber auch das Urogenitalsystem war häufig von Nebenwirkungen betroffen, Nierenversagen war hier eine mögliche Folge. Die Abhängigkeit von bestimmten Medikamenten spielte ebenfalls eine grosse Rolle, so beispielsweise bei besonders starken Schmerzmitteln wie Opiaten. Bei zwei von 100 Menschen waren die Nebenwirkungen so schwerwiegend, dass sie daran verstarben: in absoluten Zahlen 5669 Menschen. Augenfällig ist hier, dass nur zwölf Prozent dieser Todesfälle gemeldet wurden. Das ergab ein Datenabgleich mit Swissmedic. Swissmedic ist die schweizerische Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte.