Der ehemalige GC-Profi Nedim Bajrami hat einen Nationenwechsel vollzogen. Wie der Schweizer Fussballverband am Dienstag mitteilt, wird der 22-Jährige künftig für sein Mutterland Albanien auflaufen. Bajrami, der aktuell in der zweiten italienischen Liga für Empoli spielt, durchlief diverse Schweizer Nachwuchsauswahlen.

In zwei Wochen startet die U21-Europameisterschaft – nun also ohne Bajrami, der in den letzten zwei Jahren ein wichtiger Bestandteil der U21-Nati war. Er absolvierte in der EM-Quali elf von 13 möglichen Partien. Gegen Aserbaidschan erzielte er den wichtigen Siegtreffer. Bei Empoli spielt der offensive Mittelfeldspieler eine wichtige Rolle. In 25 Spielen erzielte er zehn Scorerpunkte für den Aufstiegsaspiranten.