Zürich: «Needle-Spiking-Opfer» (23) belügte Polizei und muss nun dafür zahlen

An der Streetparade Zürich 2022 meldeten mehrere Personen, von Unbekannten mit einer Nadel gestochen worden zu sein.

Das Phänomen wurde als «Needle Spiking» bekannt – die Polizei registrierte an der Streetparade zehn Fälle.

Eine 23-Jährige hatte an der Streetparade in Wiedikon eine Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht.

Sie sei an der Streetparade von einer unbekannten Person absichtlich mit einer Nadel in die linke Körperseite gestochen worden, behauptete eine 23-jährige Schweizerin. Danach sei sie für Abklärungen ins Triemlispital gegangen. Dort sei die 23-Jährige untersucht worden. Man habe ihr im Spital gesagt, dass in ihrem Blut Rückstände von K.o.-Tropfen gefunden worden seinen. Auch habe sich die Frau danach einer HIV-Prophylaxe unterziehen müssen.