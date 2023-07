Neelam Gill äussert sich zu den Liebesgerüchten mit Leo DiCaprio

Nach den anhaltenden Spekulationen um eine Liaison mit Leonardo DiCaprio reicht es Model Neelam Gill. Sie stellt auf Instagram klar, was Sache ist und vor allem was nicht.

Darum gehts Neelam Gill machte in den letzten Wochen mehrfach Schlagzeilen als angeblich neue Freundin von Leonardo DiCaprio (48).

Nun äussert sich die 28-Jährige zu den Gerüchten auf Instagram.

«Ich bin nicht Leonardo DiCaprios ‹neue Flamme›! Tatsächlich lebe ich in einer festen Beziehung mit einem guten Freund von ihm», so das britisch-indische Model.

Seit Mai machen Gerüchte die Runde, dass Neelam Gill (28) die neue Freundin von Leonardo DiCaprio (48) ist. Die beiden wurden in den letzten Wochen mehrfach zusammen gesichtet und fotografiert. So sah man sie im Mai bei den Filmfestspielen in Cannes und kurz darauf in London beim Abendessen mit DiCaprios Mutter, Irmelin Indenbirken (80).

Anschliessend zeigte sich das britisch-indische Model mit dem 48-jährigen Schauspieler, seinem Kollegen Tobey Maguire (48) und dessen Kinder beim Dinner im Pariser Loulou in der Rue de Rivoli. Am Wochenende wurden Paparazzi-Fotos der beiden auf einer Jacht veröffentlicht. Was genau zwischen Neelam und Leonardo läuft, ist nicht bekannt – bis jetzt.

«Ich lebe in einer festen Beziehung»

Auf Instagram meldet sich die 28-Jährige nun zu Wort und räumt mit den anhaltenden Schlagzeilen um eine Liaison mit dem Hollywood-Star auf. «Ich bin nicht Leonardo DiCaprios ‹neue Flamme›!», schreibt Neelam in ihrer Story.

Weiter erklärt sie: «Tatsächlich lebe ich in einer festen Beziehung mit einem guten Freund von ihm, und das schon seit vielen Monaten.» Der Grund, warum sie immer wieder in der Nähe des Schauspielers gesehen wurde, sei, dass sie mit ihrem Partner ebenfalls dort war. «Ich hoffe, das klärt alle falschen Geschichten nun auf», fügt sie abschliessend an.