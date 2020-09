Nicolas Escobar ist der Neffe des berüchtigten Drogenbosses Pablo Escobar. Er fand 20 Millionen Dollar seines berühmten Onkels – eingemauert in eine Hausmauer.

27 Jahre nach dem Tod des Drogenhändlers und Mafiabosses Pablo Escobar taucht noch immer Geld aus seiner sagenumwobenen und skandalumwitterten Hinterlassenschaft auf. Einer seiner Neffen fand 20 Millionen Dollar. Sie waren in einer Hauswand versteckt – in nichts anderes als eine Plastiktüte gewickelt.

Halb vergammelt seien sie zudem gewesen, erklärte Nicolas Escobar, der Neffe des berühmten Mafioso und Schwerkriminellen, dem kolumbianischen Regionalsender «Red+Noticias»: «Es ist nicht das erste Mal, dass ich Geld an ungewöhnlichen Orten gefunden habe, an denen mein Onkel es vor den Behörden versteckt hatte.»

Verwesungsgeruch aus der Wand

Nicolas Escobar wohnt seit fünf Jahren in einem Apartment seines berühmten Onkels. Er behauptet, er habe in einer Vision erfahren, dass sich in der Wand die 20 Millionen Dollar befinden sollen: «Jedes Mal, wenn ich im Esszimmer saß und zum Parkplatz schaute, sah ich einen Mann, der vor der Wand entlangging und verschwand.»