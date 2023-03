Zürich: Ein Schulpsychologe ordnet den Mobbing-Vorfall von Schwamendingen ein

Wie eine Rechtsanwältin erklärt, sei man in der Schweiz bereits ab elf Jahren strafmündig.

Laut dem Präsidenten des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbands versucht man heutzutage in der Schule, über diverse Präventionsmassnahmen Mobbing zu verhindern.

In Schwamendingen wurde eine Zwölfjährige von einer 15-Jährigen verprügelt. Umstehende Schülerinnen und Schüler filmten die Tat und verbreiteten die Aufnahmen über die sozialen Medien.

Sie wurde nicht nur heftig verprügelt, sondern von vielen mitverfolgt. Doch niemand kam der Zwölfjährigen zu Hilfe. Stattdessen filmten Schülerinnen und Schüler das Geschehen und brachten die Aufnahmen über Social Media in Umlauf. Seit dem Vorfall ist das Opfer verunsichert und geht ängstlich auf die Strasse, wie die Zwölfjährige gegenüber « Züritoday » sagte: «Es könnte genau das Gleiche nochmals passieren, sogar schlimmer.»

Kinder und Jugendliche können Auswirkungen nicht einschätzen

Das Verhalten der anderen Kinder und Jugendlichen, welche die Tat filmten, anstatt sie zu verhindern, erklärt Obrist so: «Der unmittelbare Reiz, ein eindrückliches Video zu verbreiten, kann grösser und wichtiger sein als der Impuls zu helfen.» Für das Opfer hingegen bedeute eine solche Demütigung einen Einbruch in den Alltag. «Das Gefühl von Sicherheit ist weg» – auch im digitalen Leben: «Das Internet führt zu einer neuen Dimension von Verbreitung und Öffentlichkeit, es vergisst nicht und ein Video bleibt immer irgendwo im Netz hängen.»

Was Kinder zu solchen Gewaltakten motiviere, sei die Neugier, Grenzen für sich und andere auszutesten: «Macht auszuüben, ist für sie faszinierend.» Auch würden die Täterinnen und Täter ihr Verhalten nicht als Mobbing bezeichnen, sondern es mit Handlungen anderer rechtfertigen und bagatellisieren. «Grund dafür ist, dass sie die Auswirkungen auf das Gegenüber unterschätzen.» In einer Gruppe fühlten sie sich stark und vor einem Publikum sinke zudem die Hemmschwelle: «Man will dazugehören und etwas durchziehen.»