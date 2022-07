FC Basel: «Nehme ich als Kompliment» – Alex Frei reagiert auf Winterthurer Kampfansage

1 / 6 Alex Frei kommt am Samstag zu seinem Einstand als neuer FCB-Trainer. Andy Mueller/freshfocus Dabei geht es ausgerechnet gegen Ex-Club Winterthur. Martin Meienberger/freshfocus Die Zürcher hatte Frei in der Rückrunde zum Super-League-Aufstieg geführt. Martin Meienberger/freshfocus

Winterthur-Captain Granit Lekaj haut vor dem ersten Super-League-Spiel der Vereinsgeschichte einen raus: «Wir wollen zeigen, dass Alex zu unrecht nach Basel gewechselt ist», erklärt der Routinier. Am Samstagabend (ab 20.30 Uhr live bei uns im Ticker) kommt es auf der Schützenwiese zum Saisonauftakt ausgerechnet zum Duell mit dem FC Basel – und damit zur Rückkehr von Winterthur-Aufstiegstrainer Alex Frei. «Unser Ziel ist es, dem FCB schon ein erstes Mal ein Bein zu stellen», so die Kampfansage von Lekaj.

Angesprochen auf den kleinen Seitenhieb seines ehemaligen Spielers bleibt Frei cool. «Ich nehme das als Kompliment. Es zeigt, dass wir in Winterthur in den letzten sechs Monaten doch einiges richtig gemacht haben». Der 43-Jährige kehrt am Samstag an jene Stätte zurück, an der er Ende Mai mit Tränen in den Augen die Winterthurer Rückkehr in die höchste Schweizer Spielklasse gefeiert hatte.

«Winterthur hat nichts zu verlieren»

«Vielleicht ist es schon ein wenig speziell, dass es ausgerechnet im ersten Spiel gegen Winterthur geht», muss auch Frei zugeben. Trotzdem bereite er sich genau gleich wie auf jedes andere Spiel vor. «Der FCB muss alles daran setzen, die ersten drei Punkte zu holen. Wir entscheiden über den Verlauf des Spiels, nicht Winterthur», so der FCB-Coach vor seiner Premiere.

Trotzdem mahnt Frei auch zu etwas Vorsicht. «Winterthur ist eine Bereicherung für die Super League», meint Frei. In den vergangenen Monaten hätte die Mannschaft viel Qualität entwickelt. «Sie haben in dieser Saison viel zu gewinnen und nichts zu verlieren.»

FCB verkauft deutlich mehr Saisonabos

Doch nicht nur beim Aufsteiger herrscht vor Saisonbeginn Euphorie – auch in Basel scheint die Vorfreude auf die neue Super-League-Spielzeit gross zu sein. Bislang hat der FCB 14’000 Saisonkarten verkauft, also rund 20 Prozent mehr als im vergangenen Jahr zum selben Zeitpunkt. Auch die Verkaufszahlen des am Donnerstag neu präsentierten Heimtrikots seien deutlich höher als noch 2021.

Von der Aufbruchsstimmung unter den Fans lässt sich Alex Frei nicht anstecken. Vom «Meistertitel» hört man den 43-Jährigen nicht sprechen, seine persönlichen Ziele für die neue Saison will er nicht öffentlich äussern. Stattdessen nimmt Frei sein Team in die Pflicht. « Wir haben die Mannschaft die Ziele formulieren lassen», sagt der FCB-Coach. Wie diese konkret aussehen, werde er aber nicht verraten. «Sie sind aber sehr ambitioniert und decken sich mit dem, was wir uns im Trainerteam vorstellen.»

Frei fordert Palacios-Ersatz

Sicher nicht beim Auftakt in Winterthur dabei ist Matías Palacios. Er wird den FCB in Richtung Vereinigte Arabische Emirate verlassen. «Ich habe eigentlich mit ihm geplant», sagt Frei. «Manchmal gibt es aber wirtschaftliche Aspekte, bei denen man nicht nein sagen kann.» Er sei aber trotzdem etwas traurig, dass Palacios in der Vorbereitung richtig aufgeblüht sei, erklärt der Basler Trainer. «Nun gilt es eine Ersatzlösung zu finden, entweder aus eigenen Reihen oder extern.»