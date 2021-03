In England sind die Abgasreiniger bereits beliebtes Diebesgut. Auch hierzulande kennt man das Problem.

Kat-Diebe in England : Nehmen Katalysator-Diebstähle bald auch bei uns zu?

In England gehen Kat-Diebe am helllichten Tag auf Beutejagd.

Kupferdiebe sind hierzulande schon länger bekannt. Oftmals sind es darauf spezialisierte Banden, die Kupferkabel aller Art von Bahnbetrieben, Baustellen oder Recyclingwerken klauen und zu Geld machen – dank des hohen Kupferpreises ein lohnendes Geschäft. Nun deuten Schlagzeilen aus England auf einen neuen Trend hin: Dort montieren Diebe an parkierenden Autos den Katalysator ab – wegen der darin verarbeiteten Edelmetalle.

Die Platingruppenmetalle Rhodium, Palladium und Platin dienen dazu, die Abgase eines Verbrennungsmotors (Kohlenmonoxid, Stickoxiden und unverbrannte Wasserstoffgase) in für Menschen weniger gefährliche Stoffe umzuwandeln. Deshalb werden die Keramikfilter in Katalysatoren damit beschichtet. Zwar werden pro Abgasreiniger insgesamt nur wenige Gramm Rhodium, Palladium oder Platin verbaut, doch die Preise für diese Metalle sind in den letzten Jahren massiv gestiegen. Besonders der Rhodium-Preis ging durch die Decke: Ein Gramm des seltenen Metalls kostet derzeit etwa 732 Franken und ist damit mehr als vierzehnmal teurer als ein Gramm Gold. Das Gramm Palladium ist mit rund 72 Franken ebenfalls deutlich teurer als Gold.

Wie so ein Diebstahl abläuft, zeigt ein Video einer Überwachungskamera im englischen Hurley: Am helllichten Tag fahren die Diebe neben ein geparktes Auto, kurbeln es kurzerhand mit einem Wagenheber in die Höhe, montieren den Kat ab und verduften so schnell, wie sie gekommen sind. Die britische Zeitung «The Sun» geht davon aus, dass die Katalysator-Diebe pro Stück etwa 580 Franken Gewinn machen können – eine verlockende Beute.

Anzahl Delikte in der Schweiz schwanken

Gemäss «The Sun» sind in England vor allem Autos der Marken Toyota, Lexus und Honda betroffen – offenbar sind Hybridmodelle bei den Dieben beliebter, weil dort die verbauten Edelmetalle weniger korrodieren. Während in Deutschland der ADAC bereits wegen schnell steigender Katalysator-Diebstähle gewarnt hat, sind sie in der Schweiz noch kaum ein Problem.

Weil die Preise für Rhodium, Palladium und Platin stark gestiegen sind, sind Auto-Katalysatoren zur begehrten Beute für Metalldiebe geworden. Opel