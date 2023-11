Neil Jones: Britischer Lottogewinner wird später Billard-Profi

Nachdem er im Lotto 2,4 Millionen Pfund gewonnen hatte, kaufte er sich einen Billardtisch. Dass er sein Hobby irgendwann genug gut beherrscht, um sein Land an internationalen Wettkämpfen zu vertreten, damit hatte er wohl nicht gerechnet.

Er feierte den Gewinn in einer Billardhalle – dann packte ihn der Sport.

Dass ein millionenschwerer Lotto-Jackpot das Leben des Gewinners nachhaltig verändert, verwundert nicht. Dass damit aber eine Karriere als Profi-Sportler seinen Anfang nimmt, ist wohl ein Novum. Doch genau so erging es dem Briten Neil Jones.

Im Jahr 2010 gewann der ehemalige Plattenleger im Lotto umgerechnet 2,6 Millionen Franken – damals hatte er gerade mal 15 Franken auf dem Konto, wie er der Lotteriebehörde verriet. Zur Feier des Tages machte sich Jones mit Freunden in eine lokale Billard-Halle auf.

Zwar hatte er in seiner Kindheit bereits Snooker, eine dem Billard ähnliche Sportart, gespielt, diese Passion aber seither nie wieder aufgenommen. Doch der Besuch der Billard-Halle veranlasste ihn dazu, wieder in den Sport einzusteigen: «Als ich zu Hause ankam, habe ich die Stube ausgemessen, um mir einen vernünftigen Billard-Tisch zu kaufen», so der Brite gegenüber BBC.