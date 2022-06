New York: Neil Patrick Harris verkauft sein Stadthaus in Harlem zum Rekordpreis

Hierzulande kennt man Neil Patrick Harris vor allem für seine Rolle als Barney Stinson in der Sitcom «How I Met Your Mother». Auch sein künftiger Ehemann spielte dort mit: David Burtka hatte mehrere Gastauftritte in der Serie. Kurz darauf outete sich Harris im «People Magazine», fünf Jahre später heirateten die beiden in Italien. 2013 ist das Paar gemeinsam mit den Kindern Harper und Gideon in das Sandstein-Stadthaus in Harlem gezogen, das seither ihr Zuhause ist.