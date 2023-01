Angelo Kelly ist nicht tot

Der Sänger Angelo Kelly lebt, wie seine zahlreichen Social-Media-Postings zeigen. Am 16. Dezember kündigte er auf Instagram an, in der von Kim Fisher und Jörg Kachelmann moderierten MDR-Sendung «Riverboat» zu sehen zu sein.

In den sozialen Medien werden Videos geteilt, in denen behauptet wird, Angelo Kelly sei gestorben.

«Angelo Kelly starb im Krankenhaus», «Angelo Kelly verabschiedete sich vom Leben», «Beileid an Angelo Kelly. Die Beerdigung findet in zwei Tagen statt» – auf Youtube gibt es zahlreiche Videos mit diesem Inhalt. Jedes Einzelne davon ist falsch: Das Ex-Kelly-Family-Mitglied Angelo Kelly lebt. Warum die Clips mit den Falschbehauptungen Mitte Dezember 2022 plötzlich auf Youtube auftauchten und warum die Fake News nun – gut einen Monat später – auch auf anderen Social-Media-Plattformen auftauchen, ist unklar.

Mehrere eindeutige Lebenszeichen

Am 1. Januar wünschte Kelly via Instagram «ein frohes Neues Jahr allen».

Am 23. Dezember dankte er seinen Fans auf Facebook «für die ganzen, lieben Geburtstagsgrüsse und auch, danke dass wir heute mit ‹The Last Show› auf Platz fünf der Deutschen Album Charts eingestiegen sind.»

Am 16. Dezember kündigte Kelly auf Instagram an, in der von Kim Fisher und Jörg Kachelmann moderierten MDR-Sendung «Riverboat» zu sehen zu sein.

Zuletzt meldete er sich am 9. Januar 2023 in einer Instagram-Story zu Wort. Darin promotet er das neue Album des deutschen Musikers Claus Fischer, den man auch von den «Heavy Tones» kennt:

Falschbehauptung im besten Fall nur ein Missverständnis

Fotos zweckentfremdet

Ein Hinweis darauf, dass es sich bei den «Todesmeldungen» um Fake News handelt, ist, dass in den Clips unterschiedliche «Todesursachen» genannt werden: Mal soll es ein Schlaganfall gewesen sein. In einem anderen Video, das von derselben Nutzerin hochgeladen wurde, ist von einer Art Lebensmittelvergiftung die Rede.

Einige Ersteller der Fake-News-Videos schrecken auch nicht davor zurück, Bilder anderer Personen zweckzuentfremden. So zeigte das in diesem Youtube-Video verwendete Foto einer hospitalisierten Person nicht Angelo Kelly. Die Aufnahme wurde bereits früher verwendet, wie die umgekehrte Bildersuche ergibt. Mit ihr wurden Artikel über den 2013 beim Skifahren verunfallten Ex-Rennfahrer Michael Schumacher bebildert (siehe Bildstrecke).

Tatsächlich zeigen die Bilder den Amerikaner Robin Warner, der am 7. Februar 2013 mit dem Auto von einer Brücke stürzte und 38 Fuss (rund elf Meter) tiefer in einem felsigen Bach landete. Der ehemalige Cheftestfahrer des Automagazins «Road & Track» nutzte die von einer Ann-Marie Kim geschossenen Bilder in einem Artikel für Caranddriver.com, in dem er anlässlich Schumachers Unfall von seinen eigenen Erfahrungen berichtete.