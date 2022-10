Am Dienstagabend fuhr im Bözbergtunnel ein LKW-Fahrer gefährlich nahe auf. Inzwischen soll der Chauffeur von seinem Arbeitgeber sanktioniert worden sein. Die Polizei rät, in solchen Situationen direkt den Notruf zu wählen.

Effingen AG : «Nein, auch wenn einer schleicht, darf man nicht so nah auffahren»

Immer wieder hupt und bedrängt ein LKW-Fahrer auf der A1 im Bözbergtunnel Richtung Frick eine Familie im Auto vor ihm. Jetzt meldet sich die Autolenkerin hinter dem Lastwagen. Für sie ist klar: «Das Auto vor dem LKW fuhr viel zu langsam!» News-Scout

Darum gehts Am Dienstagabend fuhr auf der A3 im Bözbergtunnel Richtung Frick ein LKW-Fahrer einer Familie im Auto gefährlich nahe auf.

Dem fehlbaren Chauffeur soll inzwischen gekündigt worden sein. Eine Anzeige gegen ihn ging bisher aber noch nicht ein.

In jedem Fall empfehle es sich in solchen Situationen, die Polizei zu kontaktieren.

Für den drängelnden Lastwagen-Chauffeur hat sein gefährliches Verhalten am Dienstagabend im Bözbergtunnel offenbar gravierende Konsequenzen. Der Mann fuhr einem Auto mit einer fünfköpfigen Familie über eine längere Strecke dicht auf und bedrängte dieses regelrecht. Die Frau des Lenkers im Auto dokumentierte das regelwidrige Verhalten des Chauffeurs von der Rückbank aus mit dem Handy.

Nachdem der Vorfall bekannt wurde, soll dem fehlbaren Chauffeur fristlos gekündigt worden sein. Dies sagte dessen Arbeitgeber zumindest gegenüber dem Lenker des Autos, der sich telefonisch beim Unternehmer über dessen Angestellten beschwert hatte. Gegenüber 20 Minuten wollte der Unternehmer die Kündigung weder bestätigen noch dementieren.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Aufnahmen des Vorfalls inzwischen auch gesehen. «Anhand des Videos handelt es sich um ein grobes Verkehrsdelikt», sagt Mediensprecher Marco Roduner der Kantonspolizei Aargau. «Der Mindestabstand wurde in diesem Fall massiv unterschritten, was gefährlich und unangebracht ist», so Roduner. Auf der Strecke werden derzeit Sanierungsarbeiten gemacht. Der Verkehr werde wechselseitig geführt und Überholen sei nicht möglich. «Durch die Baustelle ist besonders Vorsicht geboten», sagt Roduner.

Lenkerin beschwer sich über Schleicher

Die Erfahrung zeige jedoch, dass im Allgemeinen solche starken Reaktionen meist eine Vorgeschichte haben. «Dies kann von provokativem Abbremsen bis hin zu bewusstem Spritzen von Scheibenwasser sein», sagt der Mediensprecher. Dennoch sei das Verhalten des LKW-Chauffeurs nicht legitimiert und gesetzeswidrig. «Auch wenn einer schleicht, darf nicht nah aufgefahren werden», so Roduner.

Eine Autolenkerin, die hinter dem Lastwagen fuhr, meldete sich bei 20 Minuten und erklärte, dass das Auto vor dem LKW «viel zu langsam» gefahren sei. In dieser Situation müsse der Lastwagen-Fahrer in Schutz genommen werden. «Man nennt so etwas schwere Verkehrsbehinderung durch unnötig schleichendes Fahren», fährt sie fort. «Solche Autofahrer-Typen gehören nicht auf die Strasse!», so die Autofahrerin. Sie wolle die Situation der Polizei melden, zu Lasten des Autolenkers vor dem LKW-Chauffeur.

Polizei rät, direkt Notruf zu wählen

Der Autolenker gab gegenüber 20 Minuten an, dass er wegen der voranfahrenden Fahrzeuge habe abbremsen müssen und selbst auf die Einhaltung des Sicherheitsabstands geachtet habe. Auf eine Anzeige hat der Mann aber bis am Donnerstag verzichtet. Durch die Entlassung sei der LKW-Fahrer schon sanktioniert worden, meint er. «Wir finden, das ist Strafe genug», so der Familienvater.

Sollte er sich doch noch für eine Anzeige entscheiden, würde das Video den Chauffeur schwer belasten. Die Behörde könnte zusätzlich noch auf die Aufzeichnung der Videoüberwachung des Bözberg-Tunnels abstellen.

«In jedem Fall raten wir, einen kühlen Kopf zu bewahren», fährt Roduner fort. Auch soll in so einer Situation die Polizei direkt kontaktiert werden. «Fällt die Fahrweise eines Verkehrsteilnehmers stark negativ auf, empfiehlt sich, direkt den Notruf 117 zu wählen. Dann kommt eine Patrouille vorbei, um die Situation zu klären», so Roduner.