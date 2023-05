Nein, bei dieser Explosion wurde keine Radioaktivität freigesetzt

So berichtete 20 Minuten über die Explosion in Chmelnyzkyj am 13. Mai 2023.

In der Nähe der ukrainischen Stadt Chmelnyzkyj kam es am 13. Mai 2023 zu einer gewaltigen Explosion, kurz darauf zu einer zweiten. Der davon ausgehende Feuerball war riesig (siehe Video). Videos davon verbreiteten sich in Windeseile im Netz, genauso wie Spekulationen darüber, was dort getroffen worden sein könnte. Die Behauptungen reichten von einem «US-amerikanischen Steuerzahler-/Nato-Waffendepot» bis zu einem Uran-Lager. Die Strahlungswerte in der Ukraine, aber auch im benachbarten Polen, seien gestiegen. Doch die Gerüchte sind falsch.