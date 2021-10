«Great Reset» – Nein, das Facebook-Blackout deutet nicht auf das grosse Internet-Aus hin

Rund sechs Stunden lang waren die Dienste Facebook, Instagram und Whatsapp am Montagabend nicht erreichbar. In Verschwörungstheoretiker-Kreisen sorgte diese Tatsache sofort für grosses Aufsehen und unzählige Theorien kamen auf, was alles hinter diesem massiven Blackout stecken könnte. Insbesondere einschlägige Telegram-Kanäle liefen gestern Abend heiss.

Vor allem Anhänger der Qanon-Verschwörung sahen sich in ihren Voraussagen bestätigt. So wurde das Facebook-Blackout häufig als der sogenannte «Great Reset» interpretiert. Dabei handelt es sich um eine Theorie, laut welcher das Internet komplett abgestellt werden soll. Darauf sollen die «10 Tage der Dunkelheit» folgen, während welchen es zu Bürgerkriegen, Stromausfällen und auch unzähligen Todesopfern überall auf der Welt kommen soll. Nach diesen zehn Tagen solle dann schliesslich das goldene Zeitalter für alle Anhänger der Qanon-Verschwörungstheorie beginnen.

Corona-Pandemie

Andere Personen behaupteten auf Telegram, dass das Facebook-Blackout etwas mit der Corona-Pandemie zu tun habe. So wurde gewarnt, dass man sofort alle Applikationen von Facebook, Instagram und Whatsapp löschen solle. Denn es handle sich beim Blackout um eine «getarnte Taktik, damit Facebook in jeder Applikation einen speziellen Code einbaut, der dafür sorgt, dass alle Daten, die mit Impfungen und Corona zu tun haben, gelöscht werden». Nach dem Neustart von Facebook könne das Unternehmen anschliessend genau wissen, ob man geimpft sei und Ungeimpfte würden aus der Gesellschaft ausgeschlossen.

So erklärt Facebook den Ausfall

Wie sich gezeigt hat, ist es natürlich nicht zu den «10 Tagen der Dunkelheit» gekommen und es wurde auch kein neuer Code in Zusammenhang mit Impfungen auf den Applikationen installiert. Facebook ist es gelungen, das Problem zu beheben und die Dienste sind seit der Nacht von Montag auf Dienstag wieder in Betrieb.

Telegram und Signal profitieren

So ärgerlich der Blackout für den Facebook-Konzern war, so sehr konnte sich der Messenger-Dienst Telegram darüber freuen. Er kletterte nämlich an nur einem Tag von Platz 56 auf Platz fünf der am meisten heruntergeladenen kostenlosen Apps in den USA, wie das auf Apps spezialisierte Unternehmen Sensor Tower mitteilte. Auch der Anbieter Signal twitterte einen «starken Anstieg» von Anmeldungen und begrüsste alle Neulinge.