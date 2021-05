Fake-News - Nein, das Internet wird im Juli nicht abgestellt

Zum Abschalten des Internets wird es also nicht kommen.

Das Szenario ist erschreckend: Laut einem Post auf Twitter soll im Juli das ganze Internet abgeschaltet werden. Dies hätte verheerende Folgen. Denn ohne das Internet würde jegliche Infrastruktur, wie wir sie kennen, zusammenbrechen. Es kann aber Entwarnung gegeben werden: Hinter dem Post steckt nichts als Panikmache – das Internet wird nicht nicht einfach so abgeschaltet werden.

Der Tweet stammt von der Twitter-Userin «Dr. med. Carola Javid-Kistel». Aus der Verschwörungstheoretiker-Szene ist sie als Impfgegnerin und Corona-Leugnerin bekannt. Bereits am Anfang dieses Jahres kam die Naturheilkunde-Ärztin in Verruf, weil sie falsche Maskenbefreiungs-Atteste ausgestellt haben soll. Laut taz.de liegt der Verdacht auf Urkundenfälschung in mindestens 16 Fällen gegen sie vor.