Wetterphänomen – Halo-Erscheinung am Himmel in Einsiedeln festgehalten

In der Schweiz konnte man, wenn man zur rechten Zeit am richtigen Ort gen Himmel blickte, ein seltenes Farbenspiel beobachten.

1 / 3 Blauer Himmel, strahlende Sonne und farbige Streifen heute Mittag über Einsiedeln. 20min/News-Scout Auch die Leserin sah so etwas heute zum ersten Mal. 20min/News-Scout Das Farbenspiel konnte man auch über Rietheim AG gut beobachten. Auch hier: kein einziger Regentropfen. 20min/News-Scout

Darum gehts News-Scouts konnten heute ein spezielles Farbenspiel am Himmel beobachten.

Gemäss Experten handelt es sich um eine Art Halo-Erscheinung.

Statt in Regen bricht sich die Sonne in Eiskristallen.

Um die Mittagszeit am Dienstag entdeckten zwei News-Scouts einen eigenartigen Regenbogen. Auf den Fotos schlagen die bunten Farben nicht wie gewöhnlich einen Halbkreis mit deutlich abgrenzenden Farbpartien, sondern sehen ein bisschen wie hingeschmiert aus. Leserin Manuela Plangger sagt, sie hätte so etwas auch noch nie gesehen: «Ich habe dann ein Bild in meinen Status gestellt und gefragt, ob jemand weiss, wie das zu Stande kommt», erzählt sie.

Ein befreundeter Pilot hat ihr darauf eine Antwort geliefert: Das optische Regenbogen-Geschmiere passiere dann, wenn sich in der höheren Atmosphäre Eiskristalle bilden – was bei den aktuellen Temperaturen wohl schwer vorstellbar ist. Wenn sich dann das Licht in den feinen Eispartikeln bricht, entsteht der Eindruck eines zerfliessenden Regenbogens.

In der Schweiz sehr selten

Meteonews führt die Eiskristalltheorie etwas genauer aus. Es handle sich dabei wohl um eine Halo-Erscheinung – also Lichteffekte – oder zumindest eine Sonderform davon. Der genaue Begriff dafür ist «Zirkumhorizontalbogen». Dieser kann nur im Sommer gesehen werden, bei einem Sonnenstand von rund 58 Grad. In der Schweiz haben wir momentan einen Sonnenstand von 66 Grad, was heisst, dass die Bedingungen durchaus gegeben sind, dieses Phänomen um die Mittagszeit herum bestaunen zu können. In der Schweiz ist diese Erscheinung aber relativ selten. Je südlicher, desto häufiger kann sie beobachtet werden.

Anders als bei einem klassischen Regenbogen braucht es für dieses Phänomen keinen Regen. Die Sonne bricht sich statt in Regentropfen in den Eiskristallen.

