Universität Basel – Nein, das ist nicht angebrannt

Forschende der Universität Basel um Professor Ferran Antolín liefern nun aber neue Hinweise, wie die Pfahlbaukultur in die Gebiete nördlich des Alpenraums kam. Diese wurden nun im «Journal of Archaeological Science: Reports» publiziert, wie die Universität am Mittwoch bekannt gab. Demnach brachten prähistorische Pflanzenreste aus der Jungsteinzeit neue Erkenntnisse. Reste von Nacktgerste, Nacktweizen, aber auch Schlafmohn und Flachs, die aus einer Siedlung am Lago di Varese in Norditalien gewonnen wurden, wiesen die gleiche Zusammensetzung auf, wie die Nutzpflanzen der ältesten Schweizer Pfahlbausiedlungen in Zürich und im luzernischen Egolzwil.