Vallorbe VD: Nein, das sind keine Mehlwürmer im z’Mittag in einer Asylunterkunft

In dieser Unterkunt in Vallorbe VD kam es zu besagtem Vorfall.

Ein Asylbewerber aus dem Kanton Waadt richtete sich mit einem Foto von seinem Mittagessen an eine gemeinnützige Organisation. Er meldet, dass er Mehlwürmer in seinem Essen gehabt habe und dass die Zustände «nicht zu ertragen sind». Daraufhin wurde das Asylzentrum in Vallorbe VD vom Kollektiv Right to Stay wegen unhygienischer Zustände an den Pranger gestellt. Das berichtet «24heures».