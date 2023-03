Schmitten: Gülle sorgt für grosse Verschmutzung

Schmitten GR : Nein, das war keine Skipiste

Am Sonntagmittag hat sich in Schmitten GR eine Verschmutzung durch Gülle ereignet. Dadurch ist auf einer abschüssigen Wiese ein breiter brauner Streifen entstanden. Eine regelrechte Güllepiste.

Auf einem Bauernhof wurde am Sonntag um 13.15 Uhr festgestellt, dass Gülle aus einer Jauchegrube ausgetreten war. Die Gülle gelangte über eine Wiese letztlich in den Fluss Landwasser, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilte. Da dies längere Zeit unbemerkt blieb, verunreinigte eine grössere Menge den Fluss Landwasser.