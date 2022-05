Fake-Video: Nein, der Saharastaub wurde nicht absichtlich zu uns geschickt

So sieht das Video aus, wenn es nicht geschnitten wird. Youtube/Agroband

Mehr als zehn riesige Maschinen fahren über einen Wüstenstreifen und wirbeln dabei ordentlich Sand und Staub auf. Das ist vermeintlich auf einem Video zu sehen, das ein Leser 20 Minuten zugespielt hat (siehe oben). Dazu verbreitet er die Theorie, der König von Marokko würde absichtlich Sand aufwirbeln und so die Wolken von Saharastaub verursachen, die in den letzten Wochen auch in der Schweiz für Aufregung gesorgt hatten.

Tatsächlich deckten Wind und später Regen gleich mehrfach auch die Schweiz mit Saharastaub ein. Mit dem marokkanischen König oder der Szene auf dem Video hatte das alles aber rein gar nichts zu tun, wie eine Anfrage beim Bauernverband ergibt. «Das verbreitete Video wurde offenbar in ein ‹hochformatiges› umgewandelt, sodass man das Gras am rechten Rand nicht mehr sieht – und dadurch der Eindruck erweckt wird, dass sich die Traktoren in einer Wüste befinden», sagt Sprecherin Mirjam Hofstetter.

Es werden Kleesamen geerntet

Tatsächlich sei auf dem Video die Ernte von Kleesamen zu sehen: «Offensichtlich wurde der reife Klee gedroschen und das Grüngut abgeführt. Diese Maschinen hier funktionieren wie Staubsauger und ernten den Kleesamen von der Erde», sagt Hofstetter. Die Geräte müssten dabei wie eine Worfel, also eine Art Sieb, funktionieren, sodass die Samen in der Maschine blieben und die Erde oben ausgeblasen werde.

Wie der Saharastaub tatsächlich nach Europa kommt, weiss Michael Eichmann von Meteonews AG: «Erste Bedingung dafür ist ein Sturm, der Sand und Staub in der Wüste aufwirbelt. Und wir sprechen hier von tonnenweise Material, nicht ein paar Kilo, die durch landwirtschaftliche Maschinen aufgewirbelt werden.» Der Staub, der in den letzten Wochen bis in die Schweiz geweht worden sei, sei in Marokko aufgewirbelt worden.

«Nur der ganz feine Staub wird bis nach Europa getragen»

«Weiter braucht es in einer Höhe von etwa fünf bis neun Kilometern Winde, die aus südwestlicher Richtung kommen und den Staub Richtung Europa tragen», sagt Eichmann. Schwerere Partikel würden schnell wieder zur Erde fallen. «Letztlich ist es wirklich nur der ganz feine Staub, der tatsächlich bei uns ankommt und dann vom Regen wieder zur Erde getragen wird. Diesen sehen wir dann auf den Autos, den Kleidern oder dem Balkon», sagt Eichmann.