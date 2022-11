Faktencheck: Nein, über London ist kein UFO abgestürzt

Doch in Wahrheit ist nichts passiert: Big Ben steht noch, wie dieser Screenshot der Webcam vom Park Plaza Westminster Bridge Hotel zeigt, das am 21. November 2022, 13.55 Uhr, aufgenommen wurde.

Was hat es mit den angeblichen Live-Aufnahmen auf sich?

Auf Tiktok kursieren verschiedene Videos von dem angeblichen Einschlag, etwa hier und hier . In allen filmt jemand seinen oder ihren Fernseher ab. Zu sehen ist darin jeweils ein Nachrichtenbeitrag, der von einem Ufo-Absturz handelt. Am unteren Rand des Bildschirms ist das Logo der BBC zu sehen, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt aus Grossbritannien. Weitere Gemeinsamkeit der Tiktok-Clips: Sie sind nur wenige Sekunden lang.

Eine deutlich längere Version findet sich auf Youtube. In einem der Tiktok-Videos wird darauf verwiesen. In dem 2:15 Minuten langen Ausschnitt sind sogar Aufnahmen des noch fliegenden Ufos und der Einschlag in den Uhrenturm Big Ben aus nächster Nähe zu sehen. Und es fällt auf: Speziell diese Szenen scheinen nicht echt zu sein, sondern erinnern an computergenerierte Filmszenen. Und das sind sie auch tatsächlich. Die Szenen stammen aus der britischen TV-Serie «Doctor Who».