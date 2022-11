Behauptung überprüft: Nein, die Covid-Impfung führt nicht zu schlimmeren Grippe-Verläufen

Auf Telegram kursiert ein Video, das angeblich zeigt, wie der Gesundheitschef des australischen Bundesstaates Victoria, Brett Sutton, darauf hinweist, dass Menschen, die gegen Covid-19 geimpft wurden, unter schlimmeren Grippesymptomen leiden würden: «Die Clown-Show in den Mainstream-Medien ist um einen Aspekt reicher: Wenn man gegen Covid geimpft ist und die Grippe bekommt, hat man in der Regel einen viel schwereren Verlauf», heisst es etwa im Begleittext auf Telegram.

«Das hat er nicht gesagt»

Auch das Gesundheitsamt in Victoria widerspricht den Falschbehauptungen auf Social Media: «Der Chef des Gesundheitsamts von Victoria sagte nicht, dass eine Covid-19-Impfung die Grippe schlimmer mache», zitiert Correctiv.org aus einer Antwort des Amts. «Aussagen aus dem Zusammenhang zu reissen, ist aktive Desinformation und ein Versuch, die Reaktion der öffentlichen Gesundheit in Victoria auf die Covid-19-Pandemie und andere Infektionskrankheiten zu untergraben», zitiert die Nachrichtenagentur AFP eine Sprecherin.

Anlass für Interview war Anstieg der Grippe-Fälle

Anlass für das bereits am 29. April 2022 ausgestrahlte Interview ist der zu diesem Zeitpunkt registrierte deutliche Anstieg an Grippefällen in Victoria. Obwohl sich der Winter in der Region damals erst näherte, seien schon fast 900 Fälle registriert worden, so der Moderator. «Das sind neunmal so viele wie im gesamten Jahr 2021.» Erwähnt wird auch die «neue Grippeimpfkampagne», die die Menschen dazu bringen soll, sich impfen zu lassen, bevor der Winter voll zuschlage.