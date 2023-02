Nein, die «Pille danach» macht nicht unfruchtbar

«Die ‹Pille danach› macht ganz sicher nicht unfruchtbar», so Bronz. Die wirke nur in dem Zyklus, in dem sie eingenommen wird. Sobald dieser vorbei sei, gehe alles wieder seinen gewohnten Gang. Denn «das mit der Pille verabreichte Hormon wird vom Körper abgebaut.»(Im Bild: Cristian Bronz im alten Newsroom von 20 Minuten)