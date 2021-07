Vorsicht, Falle - Nein, diese Seiten zeigen dir nicht an, wer dein Facebook-Profil besucht hat

So sehen Anzeigen aus, die behaupten, sogenannte Profilviewer zu sein.

Auch momentan kursieren wieder solche Profilviewer auf der Social-Media-Plattform, wie Mimikama.at berichtet. Dahinter steckt aber nichts weiteres, als der Versuch, an private Daten der neugierigen Person zu gelangen. Denn solche Profilviewer funktionieren nicht. Auf Facebook gibt es keine Möglichkeit, einzusehen, wer das eigene Profil besucht. Wer also auf eine solche Werbung stösst, kann davon ausgehen, dass es sich dabei um einen Betrug handelt.

Login-Daten werden abgefragt

Wer dennoch auf eine solche Anzeige klickt, wird auf eine Seite weitergeleitet, die anzeigt, dass in den letzten drei Tagen 48 Nutzerinnen und Nutzer das eigene Profil angeschaut hätten. Obwohl über dem Text das Facebook-Logo prangt, befindet man sich zu diesem Zeitpunkt aber bereits nicht mehr auf einer offiziellen Facebook-Seite. Viel eher wurde dieses absichtlich so gestaltet, damit sich Nutzerinnen und Nutzer in Sicherheit wiegen.