Faktencheck: Nein, dieser See-Elefant wurde nicht von Hurrikan Ian in die Stadt getrieben

Meterhohe Sturmfluten, fortgespülte Häuser, Stromausfälle: Hurrikan Ian dürfte in die Liste der fünf schwersten Hurrikans in Florida kommen , sagte Gouverneur DeSantis. Mit Windgeschwindigkeiten von 240 Stundenkilometern wirbelte er im «Sunshine State», wie der US-Bundesstaat auch genannt wird, einiges durcheinander. Doch einen See-Elefanten in ein Wohngebiet getrieben, wie es ein auf Twitter geposteter Clip suggeriert, hat er nicht.

Das kurze Video, das von User @IndeedsTopOpp mit den Worten «son wtf goin on in florida???» hochgeladen wurde, bekam innerhalb weniger Stunden fast 260’000 Mal Likes. Während einige Userinnen und User in den Kommentaren ihr Mitgefühl für die Menschen in den von Hurrikan Ian betroffenen Gebieten äussern, melden andere Zweifel an der Echtheit des Clips an.