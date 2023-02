Propaganda-Fail: Erster Leopard-2-Panzer soll bereits zerstört sein

1 / 6 Dieses Bild soll die Zerstörung eines ersten Leopard-2 in der Ukraine belegen. Telegram/ЧВК Группа Вагнера Es wurde am 26. Februar 2023 in einer Wagner-Telegram-Gruppe gepostet. Demnach sollen russische Truppen in der Ukraine den Panzer mit einer Rakete zerstört und dessen «deutsch-polnische» Besatzung ausgelöscht haben. Telegram/ЧВК Группа Вагнера Doch das Bild stammt aus dem Jahr 2018 und ist auf einer russischen Militärnews-Seite zu finden. topwar.ru

Darum gehts Erste Leopard-Panzer sind in der Ukraine eingetroffen – und schon soll einer der modernen Panzer zerstört worden sein.

So postete ein Telegram-Kanal der Wagner-Gruppe ein Bild eines zerstörten Leo 2A4.

Das Foto ist allerdings fünf Jahre alt und wurde in Syrien aufgenommen.

Lange bat Kiew den Westen um schwere Kampfpanzer, jetzt treffen die ersten Leopard-Panzer in der Ukraine ein. So postete Wladimir Klitschko kürzlich ein Video, in dem er in einem Leopard unterwegs ist und danach vor dem Panzer posiert und dazu schreibt: «Wille auf Rädern. Danke Deutschland, für diese Katze.» Insgesamt soll die Ukraine weit über hundert Leopard-Panzer von verschiedenen Ländern und 31 Abrams-Panzer der USA bekommen. Auch die Schweizer Armee hat Leopard-2-Panzer in ihrem Repertoire.

Nur Tage nach der Meldung, das erste von Polen gelieferte Leo-2-Panzer in der Ukraine eingetroffen sind, soll es den Russen bereits gelungen sein, einen der modernen Kampfpanzer zu zerstören. So erschien in einem «offiziellen» Telegram-Kanal der Wagner-Söldnergruppe mit über 500’000 Followern am Sonntagnachmittag ein Post, der einen zerstörten ukrainischen Leopard-2 zeigen soll.

Leo-Besatzung sollen deutsch-polnische Söldner gewesen sein

«Heute zerstörten Soldaten der Wagner-Gruppe nahe des Dorfes Jahidne den ersten Panzer vom Typ Leopard-2. Die Kämpfer trafen den deutschen Panzer mit einer Panzerabwehrrakete, der Turm wurde abgerissen und die aus polnisch-deutschen Söldnern bestehende Besatzung wurde vernichtet», heisst es im Post, der auch den weggesprengten Turm und die Ketten des Panzers zeigt.

Eine Bildsuche schafft schnell Klarheit und entlarvt die Wagner-Meldung als Lüge. So ist das genau gleiche Bild auf der russischen Militärnews-Seite topwar.ru, die der scharfen Kontrolle durch die russischen Zensoren unterliegen, zu finden, ist dort aber auf den 5. Februar 2018 datiert.

Der Artikel, in dem das Bild verwendet wird, behandelt die Zerstörung des modernen Kampfpanzers im Dienste der türkischen Armee durch kurdische Kämpfer in Syrien. Die Zerstörung des Leopard-Panzers wurde damals auch auf Video dokumentiert, dass Wrack anschliessend ausführlich fotografiert.

Kreml braucht Erfolgsmeldungen

Das Russland auf alte oder gestellte Fotos zurückgreift, um dringend benötigte Erfolge zu melden, ist nichts neues. Teils werden für angebliche Zerstörungen auch gar keine Beweise angeführt. So vermeldete der Kreml in der Vergangenheit stolz, bereits 48 Himars-Werfer zerstört zu haben. Nebst dem Umstand, dass bis Ende 2022 insgesamt erst 20 Stück des Mehrfachraketenwerfers an die Ukraine geliefert wurden, gibt es auch keinerlei fotografische Beweise, die die Zerstörung eines einzigen Himars-Systems belegen würden.

Die russische Nachrichtenagentur Tass kontaktierte den Wagner-Chef Prigoschin höchstpersönlich, um sich die Zerstörung des angeblich «polnisch-deutschen» Leopard-2 bestätigen zu lassen. «Putins Koch», wie Prigoschin wegen seiner Catering-Firma auch genannt wird, musste daraufhin zurückrudern. Den Propaganda-Misserfolg glich er aber sogleich durch eine weitere wilde Behauptung aus: So sollen die westlichen Kampfpanzer nur Tage nach ihrer Ankunft in der Ukraine bereits an der Front sein – ohne ausgebildete Besatzung. Nach russischer Manier gibt es auch für diese Behauptung bislang keine Beweise.