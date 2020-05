Basel

Nein, dieses Polizei-Heft ist keine Satire

Unglückliches Timing: "Steinenvorstadt leer!" titelt das Basler Polizei Personalmagazin, das am Montag erschien. Dies nachdem die Partybilder der Ausgangsmeile vom Wochenende polarisiert haben. Das Internet witzelt über den Fauxpas.

Angesichts des Eklats um die Feiernden, die sich am Samstagaben nicht an die Abstandsregeln gehalten hatten, erscheint das Timing der Publikation unglücklich.

Am besagten Abend war die Basler Ausgangsmeile nämlich alles andere als leer, wie 20 Minuten berichtete. Die Nachtschwärmer gaben sich der Feierlaune hin und hielten sich nicht an die Abstandsregeln. Das Basler Polizei-Magazin mit dem umstrittenen Titel wurde also zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt verteilt. Ein Twitterer witzelt, ob es sich beim Polizei-Heft um Satire handelt: Er zieht den Vergleich mit der Satire-Zeitschrift «Titanic» und dem «Postillon».