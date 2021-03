Phishing-Falle : Nein, du hast kein Amazon-Gewinnspiel gewonnen

Ein Kettenbrief mit einem angeblichen Gewinnspiel geht momentan auf Whatsapp herum. Tatsächlich handelt es sich um eine Masche, mit welcher Kriminelle auf persönliche Daten zugreifen wollen.

So sieht die Website aus.

Der Onlinehändler hat mit dieser Aktion tatsächlich aber nichts zu tun. Die Whatsapp-Nachrichten und auch ähnliche Facebook-Posts werden weder vom Versandriesen in Umlauf gebracht, noch ist Amazon ein Sponsor dieses Gewinnspiels.

Wenn das Kettenbrief-Prinzip greift

Versendet werden die Nachrichten über das Kettenbrief-Prinzip. Man erhält die betrügerische Anfrage in der Regel über einen bestehenden und bekannten Kontakt und wird auch aufgefordert, das Gewinnspiel ebenfalls weiter zu senden. Enthalten ist ein Link, der zu einer gefälschten Amazon-Webseite führt.

So sehen die Links aus, die verschickt werden. Auf sie sollte keinesfalls geklickt werden.

Diese behauptet, Amazon feiere gerade ein Jubiläum und es könnten Geschenke gewonnen werden. Um einen solchen Gewinn zu erzielen, müsse man die Nachricht nur an Freunde weiterleiten und im Anschluss seine persönlichen Daten eingeben. Aber darauf zielen die Betrüger letztlich ab: Sie sammeln Daten, um sie an andere Unternehmen weiter zu verkaufen. Die Folge: Jede Menge Werbung via E-Mail und SMS, sowie unkontrollierte Werbeanrufe.