Neue Betrugsmasche: Nein, du hast nichts geerbt

«Vorsicht – Nachlass-Betrüger melden sich als Schweizer Anwaltskanzlei», warnt die Baselbieter Polizei auf Facebook. Die Kriminellen haben nach falschen Handwerkern, Polizisten und Anlagefirmen nun auch falsche Anwälte in ihr Arsenal aufgenommen. Mit seriös wirkenden E-Mails mit Briefbeilagen stellen die Betrüger potenziellen Opfern ein Millionenerbe einer verstorbenen Person mit gleichem Nachnamen in Aussicht, tatsächliche Verwandtschaft hin oder her.