Velovorzugsroute: Nein, du musst nicht auf dem grünen Streifen fahren

Die erste Velovorzugsroute ist seit Donnerstag in Betrieb. An der Baslerstrasse hat die Stadt das erste Stück Velovorzugsroute eröffnet.

Velofahrende können also in der Mitte der Strasse fahren, sobald der grüne Streifen ersichtlich ist? Nein, das ist nicht die Idee. Wenn es neben dem grünen Farbband einen Velostreifen hat, müssen die Velofahrerinnen und -fahrer diesen benutzen. Wenn nur das grüne Farbband markiert ist, sollen die Velofahrerinnen und -fahrer – aus Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer – eher rechts als mittig fahren.

Velo- wie auch Autofahrende haben sich über die Signalisierung beklagt. Ist da in Zukunft eine bessere Signalisation geplant?

Die Velovorzugsroute ist noch nicht ganz fertig: Die Anpassungen an der Kreuzung der Baslerstrasse mit der Luggwegstrasse sowie den neu markierten Parkplätzen an der Stauffacherstrasse erfolgen, sobald es das Wetter zulässt. Die Einbahnstrassen sind richtig und standardmässig signalisiert. Wir werden die Situation auf der Velovorzugsroute weiter beobachten. Kleinere Anpassungen und die Feinjustierung werden – falls nötig – laufend vorgenommen. Zudem braucht es in der Anfangsphase der Velovorzugsroute Rücksicht von allen, bis sich alles eingespielt hat.