Olten: Auto bleibt in Abgang stecken

Bilder von Autolenkern – in aller Regel Touristen –, die sich in missliche Lagen manövrieren, kennt man vor allem aus Interlaken. Am Dienstagnachmittag ist es nun auch in Olten zu solch einem Fall gekommen: In dem Video einer News-Scout ist zu sehen, wie ein Auto mit Kennzeichen Baselland im Treppenabgang zur Hammer- Bahnhofsunterführung feststeckt.