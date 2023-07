Proteste in Frankreich: Diese Bilder sind echt, diese Fake

Auf Frankreichs Strassen herrscht Chaos: Nachdem am Dienstag der 17-jährige Nahel M. bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden war, brachen in ganz Frankreich Proteste aus. Zahlreiche Demonstranten zog es auf die Strasse, um gegen die Polizeigewalt zu protestieren. Dabei gingen die Demonstranten nicht gerade zimperlich vor: Sie steckten Polizei- und Feuerwehrautos in Brand und griffen die Polizei mit Böllern und Feuerwerkskörpern an.

Achtung, Fake-Bilder

Dieses Bild von teilweise vermummten Krawallanten in einem Polizeifahrzeug stammen zum Beispiel aus dem Film «Athena». Dieses Drama behandelt in Gewalt ausartende Protestaktionen in den Pariser Vororten nach dem Mord an einem 13-Jährigen durch drei Polizisten. Die Parallelen zu den derzeitigen Ausschreitungen in Frankreich sind evident, die im Film gezeigten Szenen dürften die Realität auf Frankreichs Strassen aber dennoch verzerren.