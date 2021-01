In Italien sorgt ein Bild für Aufsehen: Es wird in sozialen Medien verbreitet.

Die Abbildung zeigt einen elektrischen Schaltplan. Zu sehen sind auf dem Bild die Begriffe 5G und vertraulich. Die Absender der Zeichnung will die Leute wohl glauben lassen, dass die Regierungen der Welt beschlossen haben, heimlich einen 5G-Chip in den Impfstoff einzuschleusen, schreibt Popularmecanics.com.

5G-Chip? Nein, Gitarrenpedal!

Mittlerweile hat es zahlreiche humorvolle Reaktionen auf den originalen Tweet von Fusco gegeben. «Ich verlange, dass die Wissenschaft mir ROCK AND ROLL in die Adern spritzt», schreibt die Twitter-Nutzerin @Morninggloria. Oder: «Wenn ich meine Musik-Skills steigern will, sollte ich mir den Impfstoff besorgen. Ist das der von Gibson-Pfizer?», fragt @EmosidoEngaad11. Die Nutzerin @britandjack fragt zudem: «Heisst das, wenn ich mich heute impfen lasse, kann ich in zehn Tagen Gitarre spielen?» Oder wie @William_Antonio schreibt: «Das passiert, nachdem du geimpft wurdest»