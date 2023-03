FCB-Basel-Goalie Marwin Hitz lobt nach Conference-League-Sieg seinen Coach

Zwei Penaltys hält Hitz. SRF

Darum gehts Marwin Hitz hielt gegen Slovan Bratislava zwei Penaltys

Nach dem Spiel lobte er die Arbeit seines Goalie-Trainers.

Der 41-Jährige bereitete seinen Keeper perfekt aufs Elfmeterschiessen vor.

Der grosse Held vom Bratislava? Klar, an Goalie Marwin Hitz (35), der im Penaltyschiessen gleich zwei Versuche parierte und den FCB so in den Viertelfinal hexte, führt kein Weg vorbei. Doch nach dramatischen Comeback-Sieg in der Conference League reicht der Basler Goalie die Lorbeeren gleich weiter – an Goalietrainer Gabriel Wüthrich (41)!

«Er hat eine Riesenarbeit gemacht», verrät Hitz. «Er hat schon letzte Woche sicher drei Stunden Videos geschnitten und Statistiken gesammelt.» Dabei muss der Basler Goalietrainer ganz tief in den Archiven gewühlt haben. «Er hat Penaltys ausgegraben, wo ich mich schon gefragt habe, ob der Schütze heute noch gleich schiesst wie vor sechs Jahren», so Hitz.

Doch nicht in der Vorbereitung hat Wüthrich den Grundstein für den Basler Viertelfinal-Einzug gelegt, auch am Donnerstagabend spielte dieser im Hexenkessel von Bratislava eine entscheidende Rolle. «Wir sind vor dem Penaltyschiessen nochmals alle Schützen durchgegangen», erzählt Hitz. «Einen Teil davon konnte ich dann auswendig.»

Goalietrainer hilft mit Handzeichen

Allerdings war sich Hitz dann nicht mehr ganz sicher, als sich Bratislavas erster Schütze Juraj Kucka schliesslich den Ball setzte. Doch wieder kann er sich auf seinen Trainer verlassen. «Gabi hat mir an der Seitenlinie die Ecke mit einem Handzeichen bestätigt», schildert der FCB-Goalie. «Die ganze Mannschaft muss sich bei ihm bedanken.»

1 / 3 Marwin Hitz hat gut lachen, mit dem FCB steht er im Viertelfinal der Conference League. freshfocus Mit zwei gehaltenen Penaltys war der 35-Jährige der Mann des Spiels. freshfocus Goalie-Trainer Gabriel Wüthrich hat in der Vorbereitung alles richtig gemacht. Martin Meienberger/freshfocus

Das tat auch Trainer Heiko Vogel. «Ein grosses Dankeschön an Gabriel Wüthrich, der Marwin perfekt eingestellt hat», so der Basler Interimstrainer. «Ich werde ihn bei seiner Vorbereitung auch in Zukunft sicher nicht stören.» Auch für Hitz selbst hatte Vogel nur lobende Worte übrig: «Es gibt kein Wort, dass seine Leistung richtig beschreiben würde.»

Nach dem Viertelfinaleinzug geht es für den FCB in der Conference League erst am 13. April weiter. Sobald aber diesen Freitag in Nyon (live ab 14 Uhr auf 20min.ch) der Basler Gegner ausgelost wird, dürfte Goalietrainer Gabriel Wüthrich mit der Arbeit loslegen.

Wie weit geht die Reise vom FCB in der Conference League? Im Viertelfinal ist Schluss. Halbfinal wird es werden. Der Club schafft es in den Final. Am Ende stemmt man den Pokal in die Höhe.