Nur Ja heisst Ja: «Nein sagen liegt nicht in unserer weiblichen Sozialisierung»

Das aktuelle Sexualstrafrecht soll revidiert werden. Die Schweizer Politik debattiert über zwei Lösungsansätze: Die «Ja heisst Ja»-Lösung, welche ein Einverständnis der involvierten Personen in eine sexuelle Handlung verlangt. Bei der «Nein heisst Nein»-Lösung liegt eine Straftat vor, wenn trotz, verbaler oder nonverbaler deutlichen Ablehnung eine sexuelle Handlung. Bundesrat und Ständerat haben die «Ja heisst Ja»-Lösung bereits abgelehnt, am 20. Oktober steht die Thematik in der zuständigen Nationalratskommission zur Debatte – im Dezember entscheidet der Nationalrat darüber. Spricht er sich für die «Nein ist Nein»-Lösung aus, tritt diese in Kraft. Entscheidet er sich hingegen für die «Ja heisst Ja»-Variante, geht das Geschäft zur Differenzbereinigung zurück an den Ständerat.