Umweltfreundlicher Glitter existiert nicht

Auch wenn sie noch nicht erstrahlt: Die weihnachtliche Beleuchtung ist vielerorts bereits aufgehängt und wartet nur darauf, die Strassen bald durch funkelnde Lichter glitzern zu lassen. Irgendwie nur logisch, dass man da mithalten möchte. Und was würde sich besser eignen als Glitzer-Make-up? Nun, Zeit für die schlechte Nachricht: Auch (und besonders) wenn es noch so schön glänzt, schadet es der Umwelt auf ganzer Linie. Ja, selbst die angeblich biologisch abbaubaren Versionen.

Auch Mica und Glas hinterlassen ihre Spuren im Meer, wenn sie erstmal den Abfluss runtergespült sind. Eine Studie der Anglia Ruskin University in Cambridge wies das jetzt nach: «Wir haben festgestellt, dass jede Art von Glitzer-Flakes, einschliesslich der aus Mica, negative Auswirkungen auf Mikroalgen und Wasserpflanzen hat», so Danielle Green, Assistenzprofessorin für Ökologie und Mitautorin der Studie. Die Wissenschaftler stellten fest, dass sich die Wurzeln der untersuchten Pflanzen verkürzen und, dass die Sauerstoff- und Chlorophyll-Produktion herunterfährt, sobald die Organismen mit Plastik oder einer Alternativ-Variante im Wasser konfrontiert werden.

Dazu kommt das Problem der Kinderarbeit in den Mica-Minen. Madagaskar und Indien, zwei der grössten Exporteure des Rohstoffes, gerieten deshalb bereits mehrfach in die Kritik. Es wurden Skandale aufgedeckt, die zeigten, dass Tausende Kinder in den Minen beschäftigt wurden. Teils waren sie nur fünf Jahre alt. In der Folge verpflichteten sich immer mehr Firmen, die Bedingungen genauer zu prüfen – denn für den Verbraucher ist das, wenn er nicht ganz auf Glitzer verzichten will, fast unmöglich.