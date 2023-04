Ist Brot füttern für Enten gefährlich?

Der Aatalweiher in Gossau SG.

In Gossau SG findet ein Bewohner Brot im Weiher.

Im Aatalweiher in Gossau SG findet ein Bewohner ganze Brotstücke. «Man sollte es generell verbieten, dass mit Brot gefüttert wird. Das tut den Tieren nicht gut», schreibt er in einem Facebook-Beitrag. Dafür erhält er von weiteren Bewohnerinnen und Bewohnern Zustimmung. «Falsch verstandene Tierliebe oder pure Absicht. Brot quellt in ihren Mägen auf und sie sterben qualvoll», schreibt eine Userin.