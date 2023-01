WEF-Prominenz verlangt nicht nach ungeimpften Piloten

Das Video ist alt

Der nun auf Social Media kursierende Ausschnitt zeigt nur einen kleinen Teil des ursprünglich rund 50-minütigen Interviews. Ausgegraben hat ihn Twitter-User @MuchemiKimani, der ihn am 6. Januar mit der Aussage «Das Publikum in Davos fordert ungeimpfte Piloten. Das muss der Klimawandel sein» postete . Vier Tage später setzte er einen weiteren, ähnlichen Tweet ab. Von dort verbreitete sich der Ausschnitt mitsamt der Falschbehauptung, der Inhalt beziehe sich auf das WEF, innert weniger Tage weiter.

Geimpfte Piloten sind kein Problem

In dem Videoausschnitt bezieht sich Dana auf Josh Yoder, dem Leiter einer Gruppe von US-Piloten, die sich gegen die Impfpflicht aussprechen. Dieser, so Dana, habe ihm berichtet, dass ihn reiche Geschäftsleute und Firmen anriefen und bei Flügen ihrer Führungskräfte auf ungeimpfte Flugcrews bestünden. Yoder bestätigt die Aussage auf Nachfrage auf Twitter im Januar 2023 und schreibt, dass das WEF dies selbst nie thematisiert habe. Die Erklärung dafür nennt WEF-Sprecher Samuel Werthmüller gegenüber 20 Minuten: «Wir haben mit der Koordination der Flüge nichts zu tun.» Kenntnis von derartigen Anfragen habe man keine.

Dana erklärt in dem Video weiter, dass Normalbürgerinnen und -bürger nicht den Luxus hätten, sich die Flugzeugbesatzung auszusuchen. Mit dieser Aussage suggeriert er, es sei ein Nachteil, wenn Pilotinnen und Piloten sowie das Kabinenpersonal geimpft seien. Doch: Für derlei Annahmen gibt es keinen Grund, wie die Europäische Agentur für Flugsicherheit (Easa) bestätigt: «Laut den Daten der Europäischen Arzneimittelagentur zu der Covid-19-Impfung sind schwere Nebenwirkungen äusserst selten», so eine Sprecherin auf Nachfrage von 20 Minuten. Weil leichte Nebenwirkungen in der Regel innerhalb der ersten 48 Stunden verschwänden, empfehle die Easa Besatzungsmitgliedern, nach der Corona-Impfung 48 Stunden abzuwarten, bevor sie wieder in ein Flugzeug steigen. Das entsprechende Sicherheitsbulletin «wurde im März 2021 herausgegeben und die Empfehlungen sind immer noch gültig.»

Falschbehauptung geistert schon lange durchs Netz

Behauptungen, wonach geimpfte Pilotinnen und Piloten angeblich ein Problem für die Flugbranche darstellen, kursierten erstmals im Frühsommer 2021. Damals wurde das Gerücht verbreitet , die Airline British Airways (BA) befinde sich wegen des Todes dreier gegen Covid-19 geimpfter Piloten in «Krisengesprächen» mit der britischen Regierung, was sowohl von einem BA-Sprecher als auch einer Vertreterin der britischen Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel MHRA dementiert wurde, wie Usatoday.com im Juni 2021 schrieb.

Ihre Behörde habe «keine Gespräche mit BA oder anderen Fluggesellschaften darüber geführt, Piloten nach der Covid-Impfung am Fliegen zu hindern.» Zudem seien keine Todesfälle von BA-Pilotinnen und -Piloten bekannt, die mit der Covid-Impfung in Verbindung stehen würden: «Es gibt derzeit keine Einschränkungen für die Luftfahrt oder andere Branchen und Aktivitäten nach der Impfung.» Die BA reagierte auf Twitter: «Leider sind kürzlich vier unserer Piloten verstorben. Unsere Gedanken sind bei ihren Familien und Freunden. An den Behauptungen in den sozialen Medien, die vier Todesfälle stünden in Zusammenhang, ist jedoch nichts dran.»