Mit einer Schnapszahl erblickte das erste Neujahrsbaby der Schweiz das Licht der Welt: «Das erste Baby des Jahrs 2021 in der Schweiz ist am 1. 1. 2021 um 00:00 am Unispital Basel geboren», schreibt das Universitätsspital Basel in einer Mitteilung über das Mädchen. Nejla ist 44 cm gross und wiegt 2440 Gramm.