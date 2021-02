Die Gastronomie in Teufen AR spannt für den Valentinstag zusammen und bietet einen Fünfgänger zum Mitnehmen an. Das Erlebnis startet bereits beim Drive-in. Das Ziel: Ein Essen zu Hause wie im Restaurant.

1 / 8 In Teufen AR gibt es am Valentins-Wochenende ein besonderes Angebot. Tüüfner Poscht/tiz Die Gastronomen spannen zusammen und bieten ein 5-Gang Menu für zu Hause an. Tüüfner Poscht/tiz Alle elf Gastro-Betriebe der Gemeinde sind dabei. Tüüfner Poscht/tiz

Darum gehts Die Teufner Gastronomen haben für den Valentinstag ein gemeinsames Projekt ins Leben gerufen.

Sie verkaufen ein 5-Gang Menu für zu Hause.

So wollen die elf Gastro-Betriebe den Paaren ein Erlebnis wie in einem Restaurant ermöglichen.

Erste Reservierungen sind eingegangen – doch auch Spontane können ein Menü abholen.

Der Name des Gemeinschaftsprojekts der Teufner Gastronomen für den Valentinstag ist in breitem Appenzeller Dialekt: «Nemms Hää - Gnüss Älää.» Was so viel heisst, wie «Nimm es nach Hause und geniesse es alleine.» Mit alleine ist dabei die Zweisamkeit eines Paares gemeint. Patrick Eugster von Erlebnis Waldegg erklärt: «Wir haben einen Namen gesucht, der polarisiert. Deswegen wählten wir einen in unserem Dialekt.»

Für das Projekt spannen alle elf Gastro-Betriebe der Ausserrhoder Gemeinde zusammen. Von dem Gourmet-Restaurant über die traditionelle Dorfbeiz bis zu den kleineren Cafés und Bäckereien sind alle dabei. Eugster sagt: «Von Anfang an waren alle Feuer und Flamme. Alle ziehen an einem Strick. Es ist ein guter Spirit spürbar.» Die Freude sei gross in dieser schwierigen Zeit auf etwas hinzuarbeiten. Momentan sei man dabei, das 5-Gang Menu zusammenzustellen. Die Köche seien am Tüfteln. Was bereits klar ist, es gibt zwei Menus zur Auswahl. Eines ist mit Fisch und Fleisch, das andere vegetarisch.

Erlebnis von Abholung bis Verzehr

Mit dem Projekt wollen die Gastronomen den Paaren zum Valentinstag ein Erlebnis wie im Restaurant ermöglichen. «Es beginnt bereits bei der Abholung auf dem Zeughausplatz. Dort servieren wir einen kleinen Apero mit einem Getränk und einem Snack direkt ins Auto», so Eugster. Alle Betriebe seien unter Einhaltung der Corona-Regeln vor Ort. Die Gäste fahren dann von Stand zu Stand und bekommen bei jedem etwas durch die Scheibe ins Auto gereicht. «Wir geben auch Anleitungen mit Fotos mit. Es soll jedem möglich sein, das Menu zu Hause aufzuwärmen und schön anzurichten – auch weniger begnadeten Köchen.» Die Zubereitung zu Hause wolle man möglichst einfach gestalten. Doch Eugster hofft, dass beispielsweise ein Mann seiner Freundin mit dem Fünfgänger einen besonderen Valentinstag beschert und auch das schöne Geschirr aus der Schublade hervorholt.

Die Idee für die Aktion am Valentinstag ist bei einer Sitzung per Video entstanden. Der Gemeindepräsident von Teufen habe die Gastronomen kontaktiert und gefragt, wie die Gemeinde Unterstützung leisten könne, da die Gastro-Betriebe grösstenteils geschlossen werden mussten, so Eugster. Dann habe man Ideen gesammelt und sei zum Schluss gekommen: «Wir Gastronomen müssen etwas unternehmen. Die Gastronomen haben sich genug beklagt, wie schlecht es ihnen geht und wir wollen jetzt positiv in die Zukunft gehen.» So habe man sich entschieden, auf den Valentinstag etwas Cooles zu organisieren.

Solidarität im Dorf

Laut Eugster sorgt die Idee auch in der Bevölkerung für Begeisterung. Er sagt: «Die Leute sind froh, dass die Gastronomie Selbstinitiative zeigt und sie selbst zu Hause wieder einmal ein Essen wie im Restaurant geniessen können.» Die Solidarität mit den Gastronomen sei im Dorf gross und erste Bestellungen für das 5-Gang Menu seien eingegangen.